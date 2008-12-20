Meteorolojiden sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında görülecek kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel ve su baskını uyarısında bulundu.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, yurdun batı kesimleri ile zamanla iç bölgelerinde aralıklarla görülecek olan yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla) ile Batı Akdeniz kıyılarında (Antalya, Alanya, Kemer, Kumluca, Finike ve Kaş) kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yurdun doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ila 4 derece azalacak.



Bölgelerde hava



Marmara Bölgesi: Parçalı çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı bekleniyor.



Ege Bölgesi: Parçalı çok bulutlu, Kıyı Ege (İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla), ile zamanla bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Kıyı Ege'de (İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla) kuvvetli olması bekleniyor.



Akdeniz Bölgesi: Batısı ile zamanla bölge geneli parçalı çok bulutlu, Batı Akdeniz ile akşam saatlerinden sonra Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Batı Akdeniz kıyılarında (Antalya, Alanya, Kemer, Kumluca, Finike ve Kaş) kuvvetli olması bekleniyor.



İç Anadolu Bölgesi: Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeybatısı (Ankara ve Eskişehir) ile öğleden sonra Konya, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Çankırı çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar; yağmur, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olacak.



Batı Karadeniz: Parçalı çok bulutlu ve yağışlı yağışlı geçecek. Yağışlar; yağmur, akşam saatlerinden itibaren Kastamonu çevreleri ile bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz yağışlı geçecek. Yağışlar; yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Tokat, Çorum ve Amasya çevrelerinin yüksek kesimlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



Doğu Anadolu Bölgesi: Kuzey ve batısı parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu geçecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç kesimlerinde hafif sis görülecek.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde hafif buzlanma ve don olayı görülecek.



Yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla) ile Batı Akdeniz kıyılarında (Antalya, Alanya, Kemer, Kumluca, Finike ve Kaş) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi.

