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Yaşam

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Ankara'da 2 saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

07 Ağustos 2018 20:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir uyarı yayımlayarak, Ankara'nın Nallıhan ilçesi çevrelerinde önümüzdeki 2 saat süresince görülecek gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Ankara'nın Nallıhan ilçesi çevrelerinde önümüzdeki 2 saat süresince görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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