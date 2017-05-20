Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ile Adıyaman için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda 2-3 derece azalma beklenen bölgede, rüzgarın yağış sırasında kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Vatandaşların bölgesel dolu yağışları, kuvvetli rüzgar değişimi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.