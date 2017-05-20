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Çevre

Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji vatandaşların bölgesel dolu yağışları, kuvvetli rüzgar değişimi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi

20 Mayıs 2017 15:26

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ile Adıyaman için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda 2-3 derece azalma beklenen bölgede, rüzgarın yağış sırasında kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Vatandaşların bölgesel dolu yağışları, kuvvetli rüzgar değişimi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

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