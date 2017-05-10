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Çevre

Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Hava sıcaklıklarının 3-5 derece artacağı bölgede, rüzgar ise kuvvetli şekilde esecek

10 Mayıs 2017 12:43

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 3-5 derece artacağı bölgede, rüzgar ise kuvvetli şekilde esecek.

Bölgesel dolu yağışları, kuvvetli rüzgar değişimi, yıldırım düşmesi gibi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

 

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