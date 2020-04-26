Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Aynı zamanda Ege Bölgesi, Edirne ve çevrelerinde de gün içerisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olacağı düşünülüyor

.Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre; Doğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Hatay, Osmaniye, Artvin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağışlı bölgelerde normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.