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Meteoroloji'den Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Rize ve çevresiyle Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu

22 Eylül 2017 17:37

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Rize ve çevresiyle Artvin\'in kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. 
Meteoroloji\'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, heyelan ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: 
\"Rize il genelinde bugün akşam saatlerinden itibaren başlayacrak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların aralıklarla devam edeceği, yarın akşam saatlerinden sonra şiddetini artıracağı ve Pazar sabah etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek, yıldırım düşmesi, ani sel ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Artvin\'in kıyı ilçelerinde (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa) yarın görülecek yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması beklendiğinden, Meydana gelebilecek, yıldırım düşmesi, ani sel ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\"

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