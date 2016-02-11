Meteoroloji'den Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege'nin cuma ve cumartesi günleri fırtınanın etkisi altında kalacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de etkisini artıracak rüzgarın, Cuma günü ve hafta sonu kuzey, iç ve batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat), Cumartesi günü Marmara ve Ege'de yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi. Soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşım sorunlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.