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Yaşam

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı

Bölgede hava sıcaklığı 2 ile 4 derece azalacak

27 Mart 2018 17:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'ne gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Güneydoğu Anadolu bölgesi için Kuzey Afrika kaynaklı toz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuna ise rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre,  bölgede hava sıcaklığı 2 ile 4 derece azalacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Rüzgar, güney ve güneybatı (lodos), öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, sabah saatlerinde zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinde Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

​Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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