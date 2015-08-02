Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesiminde bu akşam ve yarın beklenen kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklar konusunda vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada, "Samsun Radarından alınan görüntülere ve yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; halen Samsun ve Ordu arasında devam eden yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevreleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım, heyelan vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.