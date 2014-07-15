Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Kütahya çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın gündüz saatlerinde Marmara Bölge geneli ile Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare); Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Bursa'nın doğu ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ilçeleri, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini açıkladı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.