Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinde görülecek yağışların, Antalya'da çok kuvvetli, Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir'in Ege kıyılarındaki ilçeleri, Çanakkale'nin güneyinde), Bursa, Kütahya, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı (lodos), akşam saatlerinde Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ ve ÇIĞ UYARISI: Yağışların Antalya'da çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir'in Ege kıyılarındaki ilçeleri, Çanakkale'nin güneyinde), Bursa, Kütahya, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı tedbirli olunması gerekmekte.

Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı sonucu oluşan yüksek kar örtüsü nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ LODOS ve BACA GAZI ZEHİRLENMELERİ UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/s) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ BUZLANMA ve DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçeleri ile Çanakkale'nin güneyinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, akşam ve gece saatlerinde İstanbul çevrelerinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

BİLECIK Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

BURSA Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. 11

ÇANAKKALE Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde güneyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 13

İSTANBUL Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın, akşam ve gece saatlerinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor. 10

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Kütahya ile gece saatlerine kadar Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Güney Ege kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60km/s) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçmesi bekleniyor. Rüzgârın, güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-40 km/s) esmesi bekleniyor. 7

AYDIN Parçalı çok bulutlu, gece saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın, güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor. 15

İZMİR Parçalı çok bulutlu, gece saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın, güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor. 15

MANİSA Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Toroslarda kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur şeklinde görülecek olan yağışların Antalya il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Antalya körfezinde güney ve güneydoğulu (keşişleme) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

ADANA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve kuzeyinde yükseklerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Rüzgarın; güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor. 15

ISPARTA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu 5

MERSİN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur şeklinde olmak üzere, sabah saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgârın; güney ve doğusunda, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50km/s) esmesi bekleniyor.

ANKARA Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah ilk saatlerde kar, zamanla karla karışık yağmur ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 5

ESKİŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu 5

KIRŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve zamanla kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı(lodos) yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) esmesi bekleniyor. 3

SİVAS Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı(lodos) yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) esmesi bekleniyor. -4

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kar, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu olmak üzere, aralıklı kar yağışlı 5

DÜZCE Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu 8

KARABÜK Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu olmak üzere, aralıklı kar yağışlı 7

ZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum ile gece saatlerinde Amasya ve Tokat çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

BAYBURT Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli -7

RİZE Parçalı ve çok bulutlu 11

SAMSUN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturduğu kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli olmak üzere, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin doğusunda yer yer sis bekleniyor.

ERZİNCAN Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir. -4

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir. -10

IĞDIR Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 1

VAN Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir. -2

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile zamanla sabah saatlerinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin doğusunda sis bekleniyor.

DİYARBAKIR Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 4

KİLİS Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu 5

ŞANLIURFA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 5

SİİRT Parçalı bulutlu ve çok bulutlu 2