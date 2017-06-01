Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un batısı ve Tekirdağ'ın doğusu için kuvvetli yağış ve sağanak uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada İstanbul'un Silivri ve Çatalca çevreleriyle birlikte Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların bugün (01.06.2017) saat 18.00'a kadar etkili olacağı belirtildi.

Gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji, yerelde etkili olması beklenen yağışların, kuvvetli gök gürültülü, sağanak yağış şeklinde olacağını belirtti. Vatandaşlar, meydana gelebilecek ani su baskını, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.