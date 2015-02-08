T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

08 Şubat 2015 19:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Muğla, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş geneli ile Antalya ve Adana'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji tarafından yapılan yazılı açıklamada yağışların gökgürültülü ve kuvvetli sağanak şeklinde meydana geleceği belirtilerek "Yapılan son değerlendirmelere göre; Ege ve Akdeniz'de görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Muğla, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş il geneli ile Antalya ve Adana'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, lokal dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.
 

ETİKETLER

meteorolojiyoğunkuvvetliyağmuruyarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24