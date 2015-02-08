Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Muğla, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş geneli ile Antalya ve Adana'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji tarafından yapılan yazılı açıklamada yağışların gökgürültülü ve kuvvetli sağanak şeklinde meydana geleceği belirtilerek "Yapılan son değerlendirmelere göre; Ege ve Akdeniz'de görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Muğla, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş il geneli ile Antalya ve Adana'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, lokal dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

