Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile batı bölgelerin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Manisa ile Aydın ve Balıkesir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara, Ege ve Göller Yöresinde önce güney ve güneydoğu (Keşişleme) zamanla güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve Ege'de kuvvetli rüzgarla birlikte toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Ülke genelinde artmaya devam edeceği ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor..
Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı (Lodos), sabah saatlerinde batı bölgelerde güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Göller yöresinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Marmara ve Ege'de Güney ve güneydoğudan (keşişleme), zamanla güneybatı (lodos) yönlerden 5 ila 7 kuvvetinde esmesi beklenen rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege ve Çanakkale Körfezi'nde kuvvetlenerek 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Deniz ulaşımında aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Marmara, Ege ve Göller Yöresinde önce güney ve güneydoğu (Keşişleme) zamanla güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Toz taşınımı, toz taşınımı nedeniyle düşük görüş mesafesi ve hava kalitesinde azalma, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı zamanla bölge genelinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Yalova, akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 Km/Saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güneyinde kuvvetli rüzgarla birlikte toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
BOZCAADA Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
EDİRNE Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İSTANBUL Parçalı, zamanla çevreleri çok bulutlu 32
KOCAELİ Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
EGE
Parçalı, kıyıları ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya, akşam saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneydoğu zamanla güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 Km/Saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli rüzgarla birlikte toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR Az bulutlu, zamanla parçalı, çevreleri yer yer çok bulutlu 28
IZMIR Parçalı ve bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
KÜTAHYA Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
MUĞLA Parçalı zamanla kıyı kesimleri çok bulutlu 27
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney ve güneydoğu zamanla güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 Km/Saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA Parçalı ve az bulutlu 31
ANTALYA Parçalı ve az bulutlu 25
HATAY Parçalı ve az bulutlu 32
ISPARTA Parçalı ve az bulutlu 25
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 32
ANKARA Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
ESKİŞEHİR Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
KONYA Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 32
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla bölge genelinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
KARABÜK Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
KASTAMONU Parçalı zamanla çok bulutlu 32
ZONGULDAK Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GİRESUN Az bulutlu 28
SAMSUN Az bulutlu 30
TOKAT Parçalı ve az bulutlu 32
TRABZON Az bulutlu 28
DOĞU ANADOLU
Parçalı az bulutlu, zamanla güneydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM Parçalı bulutlu 22
KARS Parçalı bulutlu 22
MALATYA Parçalı bulutlu 28
VAN Parçalı zamanla çok bulutlu 21
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR Parçalı ve az bulutlu 30
GAZİANTEP Az bulutlu 31
KİLİS Az bulutlu 34
ŞANLIURFA Az bulutlu 34