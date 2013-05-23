Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile batı bölgelerin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Manisa ile Aydın ve Balıkesir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara, Ege ve Göller Yöresinde önce güney ve güneydoğu (Keşişleme) zamanla güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve Ege'de kuvvetli rüzgarla birlikte toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Ülke genelinde artmaya devam edeceği ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor..

Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı (Lodos), sabah saatlerinde batı bölgelerde güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Göller yöresinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.



Uyarılar



Marmara ve Ege'de Güney ve güneydoğudan (keşişleme), zamanla güneybatı (lodos) yönlerden 5 ila 7 kuvvetinde esmesi beklenen rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege ve Çanakkale Körfezi'nde kuvvetlenerek 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Deniz ulaşımında aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara, Ege ve Göller Yöresinde önce güney ve güneydoğu (Keşişleme) zamanla güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Toz taşınımı, toz taşınımı nedeniyle düşük görüş mesafesi ve hava kalitesinde azalma, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı zamanla bölge genelinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Yalova, akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 Km/Saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güneyinde kuvvetli rüzgarla birlikte toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

BOZCAADA Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

EDİRNE Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İSTANBUL Parçalı, zamanla çevreleri çok bulutlu 32

KOCAELİ Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33



EGE

Parçalı, kıyıları ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya, akşam saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneydoğu zamanla güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 Km/Saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli rüzgarla birlikte toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR Az bulutlu, zamanla parçalı, çevreleri yer yer çok bulutlu 28

IZMIR Parçalı ve bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

KÜTAHYA Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

MUĞLA Parçalı zamanla kıyı kesimleri çok bulutlu 27



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney ve güneydoğu zamanla güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 Km/Saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA Parçalı ve az bulutlu 31

ANTALYA Parçalı ve az bulutlu 25

HATAY Parçalı ve az bulutlu 32

ISPARTA Parçalı ve az bulutlu 25



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 32

ANKARA Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

ESKİŞEHİR Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

KONYA Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 32



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla bölge genelinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

KARABÜK Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

KASTAMONU Parçalı zamanla çok bulutlu 32

ZONGULDAK Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GİRESUN Az bulutlu 28

SAMSUN Az bulutlu 30

TOKAT Parçalı ve az bulutlu 32

TRABZON Az bulutlu 28



DOĞU ANADOLU

Parçalı az bulutlu, zamanla güneydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM Parçalı bulutlu 22

KARS Parçalı bulutlu 22

MALATYA Parçalı bulutlu 28

VAN Parçalı zamanla çok bulutlu 21



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR Parçalı ve az bulutlu 30

GAZİANTEP Az bulutlu 31

KİLİS Az bulutlu 34

ŞANLIURFA Az bulutlu 34