Meteoroloji'den 'kavurucu sıcak' uyarısı

Türkiye'de halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerden başlayarak artacak. Hafta başından itibaren Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Ülkemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın (09.07.2017 Pazar) batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta başından itibaren Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

40 dereceyi geçecek





Hava sıcaklıklarının; Ankara’da 32-36, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Aydın’da 41-43, Antalya’da 39-42, Adana’da 38-40, Zonguldak ve Samsun’da 26-28, Trabzon’da 24-27, Erzurum’da 29-31, Diyarbakır’da 40-42 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Cuma gününe kadar kuzeydoğu kesimler dışında ülkemiz genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.

10:00 ile 16:00 saatleri arasına dikkat



Önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır."

Temmuz ayı başında Türkiye genelinde aşırı sıcaklar görülmüştü.

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T24'ün notu: Sıcak havalarda sokaktaki dostlarımızı da unutmayalım. Pencere önlerimize bir kap suyu eksik etmeyelim.