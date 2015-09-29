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Yaşam

Meteoroloji'den Karadeniz için 'tam fırtına' uyarısı

Batı Karadeniz'de etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarın, yarından itibaren tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor

29 Eylül 2015 00:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de Çarşamba ve Perşembe günü boyunca tam fırtına beklendiğini duyurdu. Halen kuzeydoğudan kuvvetli esmekte olan rüzgarın çarşamba ve perşembe günü 'tam fırtına' şeklinde esmesinin beklendiğini belirten meteoroloji, fırtına nedeniyle, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarı yaptı.

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

"Batı Karadeniz'de halen kuzeydoğudan kuvvetli olarak esmekte olan rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, çarşamba ve perşembe günleri ise Batı Karadeniz'in batısında kuzeybatı, doğusunda güneybatı yönlerinden 8 ila 10 kuvvetinde (70-100 km/s) tam fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir."

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