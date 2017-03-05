Meteoroloji'den 'kar yağışı' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, (Düzce hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Kastamonu ve Sinop çevreleri yağışlı, batı kesimleri az bulutlu geçecek.

Genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışlar, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayı ile Marmara’nın güney ve doğusu ile İç Ege’de yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgelerde hava durumu

Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda yer yer yoğun olmak üzere sis görülecek.

Ege Bölgesi: Az bulutlu açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi görülecek.

Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısı az bulutlu geçecek. Öğle saatlerinde bölgenin doğusunun yağmurlu geçecek.

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısı az bulutlu geçecek. Bölgenin doğusu ile Karaman çevreleri yağışlı geçecek. Genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışlar, sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak.

Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçecek. İlk saatlerde Kastamonu ve Sinop çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar, Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur, Sinop çevrelerinde ise yağmur şeklinde olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge geneli ile akşam saatlerinde doğusu yağışlı geçecek. Yağışlar, genellikle yağmur, iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olacak. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.

Doğu Anadolu Bölgesi: Çok bulutlu, sabah ve öğle bölge geneli, akşam saatlerinde bölgenin kuzeyi ile Hakkari çevreler yağışlı geçecek. Genellikle karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, bölgenin batısında yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğusu ile öğle saatlerinde bölge geneli aralıklı yağmurlu geçecek.

Bazı illerde hava durumu

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu. (19)

İstanbul: Az bulutlu. (14)

İzmir: Az bulutlu ve açık. (20)

Antalya: Parçalı ve az bulutlu. (23)

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçecek. (13)

Samsun: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu. (11)

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. (1)

Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu. (14)