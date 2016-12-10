Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Aralık salı gününden itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını, kuzey ve doğu kesimlerde yoğun kar yağışının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde görülecek yağışların, doğu kesimler ile kuzey ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildirildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının; Pazar ve Pazartesi günleri artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, 13 Aralık salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına ineceği, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. 11 Aralık pazar; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölgesi ile Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer bölgelerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 12 Aralık pazartesi; Parçalı ve çok bulutlu, zamanla Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. 13 Aralık salı; Çok bulutlu, ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların, doğu kesimler ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra batı bölgelerde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hafta ortasından itibaren ülkemiz genelinde soğuk havanın, kuzey ve doğu kesimlerde ise yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor. Soğuk havayla birlikte özellikle kuzey ve doğu kesimlerde beklenen yoğun kar yağışları ile kuzey iç ve batı kesimlerde etkili olması beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."