T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Hava sıcaklıklıkları salı gününden itibaren mevsim normallerinin altına inecek

10 Aralık 2016 20:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Aralık salı gününden itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını, kuzey ve doğu kesimlerde yoğun kar yağışının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde görülecek yağışların, doğu kesimler ile kuzey ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildirildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının; Pazar ve Pazartesi günleri artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, 13 Aralık salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına ineceği, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. 11 Aralık pazar; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölgesi ile Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer bölgelerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 12 Aralık pazartesi; Parçalı ve çok bulutlu, zamanla Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. 13 Aralık salı; Çok bulutlu, ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların, doğu kesimler ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra batı bölgelerde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hafta ortasından itibaren ülkemiz genelinde soğuk havanın, kuzey ve doğu kesimlerde ise yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor. Soğuk havayla birlikte özellikle kuzey ve doğu kesimlerde beklenen yoğun kar yağışları ile kuzey iç ve batı kesimlerde etkili olması beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir." 

ETİKETLER

Meteorolojikar yağışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24