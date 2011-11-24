Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

T24 -

Bölgelerde hava durumu

Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis görülecek.Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetlice (30-50 km/s) esecek.Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Balıkesir ve Bilecik çevrelerinde yer yer sis görülecek. Rüzgar; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esecek.Ege: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.Akdeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde, iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Sinop ve İnebolu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis bekleniyor.