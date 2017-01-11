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Yaşam

Meteorolojiden kar erimelerine karşı uyarı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da kar erimeleri nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı

11 Ocak 2017 20:35

Bursa, Bilecik ve Kütahya'da kar erimeleri nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı  yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, geceden itibaren Bursa, Bilecik ve Kütahya il genelinde yağmur beklendiği bildirildi.

Yarın sabah görülecek karla karışık yağmurun, daha sonra yeniden yağmura döneceğine işaret edilen açıklamada, yağışın öğleden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

Açıklamada, "Bursa, Bilecik ve Kütahya'da yüksek miktarda kar örtüsü olan yerlerde, beklenen yağmur ve karla karışık yağmurun, özellikle çatılardaki kar yükünü artıracağı ve kar erimelerine neden olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlar ve ilgililerin, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların çatı çökmeleri, ani su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

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