Meteorolojiden İstanbullulara uyarı!

Yağış geri dönüyor. İstanbul'da birkaç gündür yüzünü gösteren güneş yerini sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji özellikle mesai çıkışı İstanbulluları uyardı.

İşte yurtta beklenen hava sıcaklıkları...

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Kütahya çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların; İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinin kısa süreli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinin (Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Sivas), akşam saatlerinde Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile zamanla kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor