Meteoroloji’den İstanbul ve Batı Trakya için yağış uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklama şöyle: "Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sultangazi başta olmak üzere İstanbul Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da etkili yağış bekleniyor

Meteoroloji’nin Trakya ilgili yağış uyarısı da şöyle: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul Avrupa yakasının batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. "