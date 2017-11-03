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Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

Yağmurun gece yarısından sonra etkili olması bekleniyor

03 Kasım 2017 14:16

Kocaeli'nin batısı, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinin bu geceden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge bugün az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak.

Gece saatlerinden itibaren Kocaeli'nin batısı, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin edilirken sabah, bölgenin güneydoğusunda hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi ön görülüyor. Bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos), akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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