Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da bugün sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş, Bitlis, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Sıcaklık 4-8 derece azalacak



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile zamanla Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yağış bekleniyor



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, 14 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı, 17 derece

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, 18 derece

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor, 25 derece

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor, 23 derece

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, 21 derece

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, 23 derece

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 11 derece

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 19 derece