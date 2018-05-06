Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu.

İstanbul'un güney ve doğu ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olacağı, akşam saatlerinde zayıflayacağı, ancak gece saatlerinde etkisini artırarak tekrar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

(DHA)