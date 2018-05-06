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Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Yağmur, İstanbul'un güney ve doğu ilçelerinde yağmurun etkili olması bekleniyor

06 Mayıs 2018 15:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu.

İstanbul'un güney ve doğu ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olacağı, akşam saatlerinde zayıflayacağı, ancak gece saatlerinde etkisini artırarak tekrar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

(DHA)

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