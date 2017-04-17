Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde etkili sağanak yağışın beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Marmara'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde etkili olacağı duyruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki üç günün hava durmunu yayınladı: