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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji, vatandaşları tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı

17 Nisan 2017 18:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde etkili sağanak yağışın beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Marmara'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde etkili olacağı duyruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki üç günün hava durmunu yayınladı:

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