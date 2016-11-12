Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve kıyı Ege ile Manisa, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı olacağını açıkladı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Hava sıcaklıkları
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 23
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri kuvvetli olmak üzere gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı bulutlu 26
Antalya: Parçalı bulutlu 23.