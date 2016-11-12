Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve kıyı Ege ile Manisa, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı olacağını açıkladı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Hava sıcaklıkları

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri kuvvetli olmak üzere gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı bulutlu 26

Antalya: Parçalı bulutlu 23.

