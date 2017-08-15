Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların orta kuvvette ve yer yer kuvvetli (10-30 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması” uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak, yağışın yarın sabah 06:00-12:00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiğini bildirdi.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve trafikte aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların orta kuvvette ve yer yer kuvvetli (10-30 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"