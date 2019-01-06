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Çevre

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

İstanbul'da salı akşam saatlerine kadar kar sağanakları bekleniyor

06 Ocak 2019 17:01

Meteoroloji, İstanbul için kar uyarısı yaptı. Soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da, Pazartesi sabahı başlayacak yağışların salı günü akşam saatlerine kadar kar sağanakları şeklinde olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada İstanbul'da pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren meydana gelecek yağışların, salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin edildiği bildirildi. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarı yapıldı. (DHA)

 

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