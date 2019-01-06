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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN 'KAR' UYARISI 

  İSTANBUL,(DHA)  Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada İstanbul'da pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren meydana gelecek yağışların, salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklar

06 Ocak 2019 16:22

 

İSTANBUL,(DHA)  Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada İstanbul\'da pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren meydana gelecek yağışların, salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin edildiği bildirildi. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarı yapıldı. 

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