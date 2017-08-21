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Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 il için kuvvetli yağış uyarısı (2)

DÜZCE, ZONGULDAK VE BARTIN İÇİN DE UYARI YAPILDI  ANKARA, (DHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu

21 Ağustos 2017 16:03

DÜZCE, ZONGULDAK VE BARTIN İÇİN DE UYARI YAPILDI 

ANKARA, (DHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, Zonguldak ve Bartın\'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. 
Meteoroloji\'den yapılan açıklamada kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün 3 il için kuvvetli yağış uyarısı şöyle: 

DÜZCE
Düzce çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yarın öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması (51-100 mm) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZONGULDAK 
Zonguldak çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-75 mm) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BARTIN
Bartın çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-75 mm) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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