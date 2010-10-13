Meteoroloji'den hazır olun uyarısı

T24- Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan ''meteorolojik uyarı'' da pek çok ilimizdeki vatandaşların şiddetli yağışlara hazır olması istendi.





Marmara, Batı Karadeniz, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çankırı, Çorum, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan ''meteorolojik uyarı'' da, söz konusu bölgelerde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.



Uyarıda, su baskını, ani sel, heyelan ve yıldırım riskine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.



Sağanak yağışlar ne kadar sürecek?

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Marmara, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çankırı, Çorum, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Rüzgâr, genellikle batı ve güneybatı (lodos), Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esecek.



Kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Marmara, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çankırı, Çorum, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuz şartlara (sel, su baskını, heyelan vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.



Bazı illerde hava durumu

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor 19 derece.



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor 21 derece.



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece.



Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu 30 derece.



Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21 derece.



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli sağanak yağışlı 14 derece.



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 25 derece.



Bölgelerde hava durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.



Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kütahya, Manisa ve Uşak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Akdeniz: Parçalı, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinde Antalya, Isparta, Burdur ve Mersin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklarla sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Doğu Anadolu: Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.



Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçecek.



