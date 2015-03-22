Meteoroloji'den gelen son hava tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artarken, diğer kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun batısı ile Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Yoğun kar ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, yağışların; Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olmasını beklediğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Bazı illerde hava durumu

İSTANBUL: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu. (12)

ANKARA: Parçalı ve az bulutlu. (10)

İZMİR: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu. (16)

ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kuzey kesimleri sağanak yağışlı. (18)

ANTALYA: Az bulutlu ve açık. (21)

SAMSUN: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.(10)

ERZURUM: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı. (2)

DIYARBAKIR: Parçalı çok bulutlu, ve aralıklı yağmurlu. (7)

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçecek, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülecek.

EGE: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyılarının çok bulutlu geçecek.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, zamanla Adana'nın kuzey kesimleri, K.Maraş ve Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak, K.Maraş'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin kar yağışlı geçecek.

BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek.

DOĞU ANADOLU: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı çok bulutlu ve Kilis ve G.Antep dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor