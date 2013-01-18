Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Kütahya, Denizli ile Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Batı bölgelerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yurdun batı kesimlerinde kuvvetli olarak (30-60 km/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Kütahya, Denizli ile Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ani sel, ulaşımda aksama, yıldırım vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR ve BACA GAZI ZEHİRLENMELERİ UYARISI: Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuvvetli olarak (30-60 km/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, vb.) ve kuvvetli lodos nedeniyle soba ve doğalgaz kaynaklı meydana gelebilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA ve DON OLAYI İLE BİRLİKTE SİS UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü ve artan sıcaklık nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu



MARMARA

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale, Edirne ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin güneybatısında fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli lodos nedeniyle soba ve doğalgaz kaynaklı meydana gelebilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BALIKESIR Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçeleri ile zamanla il genelinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. 14

BURSA Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

İSTANBUL Çok bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa Yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 14

KIRKLARELI Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 10



EGE

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile gece saatlerinden itibaren Manisa, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olmak üzere yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat), kıyı kesimlerde fırtına şeklinde (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli lodos nedeniyle soba ve doğalgaz kaynaklı meydana gelebilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

A.KARAHİSAR Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 8

İZMİR Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. 15

KÜTAHYA Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. 7

UŞAK Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. 8



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Antalya il merkezi ile doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA Parçalı bulutlu 16

ALANYA Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. 17

ANTALYA Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren il merkezi ile doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. 15

MERSİN Parçalı ve çok bulutlu 17



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir, Konya, Çankırı ve Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı ilçelerinin, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli lodos nedeniyle soba ve doğalgaz kaynaklı meydana gelebilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il merkezi ile kuzey ve batı ilçeleri hafif yağmurlu 9

ÇANKIRI Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 5

ESKİŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile gece saatlerinde yağmurlu 8

SİVAS Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. 3



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Kastamonu çevrelernin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8

DÜZCE Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 13

KARABÜK Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu 10

ZONGULDAK Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 12



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

GÜMÜŞHANE Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. 0

ORDU Parçalı bulutlu 17

SAMSUN Parçalı bulutlu 16

TRABZON Parçalı bulutlu 17



DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsü nedeniyle muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ARDAHAN Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. -3

BİTLİS Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. 0

ERZİNCAN Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. -3

ERZURUM Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. -4



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BATMAN Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. 8

DİYARBAKIR Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. 8

SİİRT Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. 6

ŞANLIURFA Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. 9