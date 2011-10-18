-Meteorolojiden fırtına uyarısı ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - Karadeniz ile Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına uyarısında bulunuldu. Halen Batı Karadeniz'de batı, güneybatı ve kuzeybatı yönlerden esen 7 ila 9 kuvvetindeki fırtınanın, öğleden sonra 8 ila 10 kuvvetinde olabileceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in batısında öğlen 6 ila 8 kuvvetindeki fırtınanın, akşam 8 ila 10 kuvvetinde; doğusunda gece 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de kuzeybatıdan, Orta Akdeniz'de ise güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına görüleceği tahmin ediliyor.