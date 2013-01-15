Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde yarın(16 Ocak 2013) sabah saatlerinden itibaren hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak kuvvetli fırtına bekleniyor.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Bugün öğle saatlerinden itibaren güney-güneybatıdan saatte 60 kilometrehızla esecek fırtına, akşam saatlerinde 75 kilometre hıza ulaşacak.

Yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkisi artacak ve hızısaatte 90 kilometreye kadar çıkabilecek, kuvvetli fırtınaya dönüşecek.

Fırtınanın, perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.