Meteoroloji'den 'Doğu'da kuvvetli yağış' uyarısı

Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam eden yağışların doğu bölgelerinde kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan "meteorolojik uyarı"da, halen kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam eden yağışların bugün Doğu Akdeniz'de (Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş), Orta ve Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda (Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde), Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında (Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak) kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.



Uyarıda, doğu bölgelerde beklenen kuvvetli yağışın oluşturabileceği lokal su baskını, ani sel, buzlanma ve çığ gibi olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması istendi.



Ankara’da kar etkili



Ankara’nın Çankaya ilçesinin yüksek kesimleri başta olmak üzere tüm kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 40 araç tuzlama çalışması yapıyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri yarın Ankara'nın genelinde hafif kar yağışı beklendiğini belirterek, salı günü Ankara'nın kuzeyi, çarşamba günü batısı, perşembe ve cuma günleri ise Ankara'nın genelinde kar ve karla karışık yağmur yağacağının tahmin edildiğini bildirdiler.



Emniyet yetkilileri ise kar yağışının başladığı akşam saatlerinden bu yana 130'a yakın maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini ifade ederek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.





