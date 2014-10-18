Meteorolojiden 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, bazı illere yönelik "meteorolojik uyarı" yapıldı. Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer verilen uyarıda, devam eden yağışların akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ve Tokat çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren ve yarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin kıyı kesiminde ise yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Öte yandan yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Bingöl, Bitlis, Muş, Van, Hakkari, Şırnak) ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda (Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt)kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Uyarıda vatandaşlar ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, sel ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı uyarıldı. Uyarıda, kuvvetli yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.