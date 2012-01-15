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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı ANKARA (A.A)

15 Ocak 2012 19:57

-Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı ANKARA (A.A) - 15.01.2012 - Yurdun büyük bölümünde buzlanma ve don olayı, doğu kesimlerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde bulunuyor. Gelecek hafta boyunca doğu bölgelerde görülecek kar yağışlarının yarın, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Sivas çevrelerinde, Salı günü Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde lokal olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyredecek. Düşük sıcaklıklar ve mevcut kar örtüsü nedeniyle Ege ve Akdeniz kıyılarında hafif, Marmara ile iç bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile doğu kesimlerde beklenen kuvvetli kar yağışının oluşturacağı olumsuz şartlara karşı zirai üreticiler ve sürücüler başta olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları isteniyor.

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