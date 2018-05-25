Meteoroloji'den Balıkesir ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (DHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir\'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale il merkezi ve bazı ilçeleri için 10.00 ile 20.00 arası gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Balıkesir\'in kuzey ilçeleri ( Bandırma, Gönen, Erdek ve Marmara) ile Çanakkale il merkezi ve Biga, Gelibolu, Lapseki, Çan, Yenice, Bayramiç ve Ezine ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Su baskını, ani sel, yıldırım, ve yerel dolu, ulaşımda aksama vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.\"