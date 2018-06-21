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Meteoroloji'den Ankara için 'gök gürültülü sağanak yağış' uyarısı

ANKARA (DHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için saat 16:20 ile 19:00 arası  'Gök gürültülü sağanak yağış' uyarısında bulunarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışına karşı ikaz etti

21 Haziran 2018 20:08

ANKARA (DHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için saat 16:20 ile 19:00 arası  \'Gök gürültülü sağanak yağış\' uyarısında bulunarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışına karşı ikaz etti.

Açıklama şöyle, 

\"Analiz ve Tahmin Merkezi\'nde yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara\'nın güney ve batı ilçelerinde (Gölbaşı, Çankaya,Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) yağışlar beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.\"

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