Meteoroloji'den Ankara için 'acil' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara için acil uyarı kodlu açıklama yayınladı. 15.30-19.00 saatleri arasında etkili olacak sağanak yağışa ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinde Isparta çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İHA ve AA'da yer alan habere göre, MGM, Ankara için acil uyarı kodlu açıklama yayınladı. MGM’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ankara'nın güneybatı ilçelerinde (Haymana, Bala ve Polatlı) başlayan gök gürültülü sağanak yağışların 15.30-19.00 saatleri arasında Ankara il genelinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca MGM, yaşanabilecek olumsuzluklar arasında su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamaları gösterdi.

Öğle saatlerinde etkili olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinde Isparta çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar değişmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve batı bölgelerde kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu, Mersin kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35