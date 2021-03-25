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Meteoroloji'den 5 il için 'zirai don' uyarısı

25 Mart 2021 16:14

Meteoroloji Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için 'zirai don' uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin 5 il için don ve yağış uyarısı şöyle:

"Bugün akşam saatlerinden itibaren beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının Cumartesi (27.03.2021) öğle saatlerine kadar devam edeceği beklenmektedir. Cuma (26.03.2021) gününden, Salı (30.03.2021) günü sabah saatlerine kadar bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde zirai don beklendiğinden özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir."

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