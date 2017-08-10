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Meteoroloji'den 5 il için sıcak hava uyarısı

"11.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınmaması gerekiyor"

10 Ağustos 2017 13:28

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sıcak hava uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının Adıyaman'da 44, Elazığ'da 43, Malatya'da 42, Tunceli ve Bingöl'de 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın Bingöl'de parçalı ve az bulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Adıyaman'da az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın ise kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Adıyaman'da 44, Elazığ'da 43, Malatya'da 42, Tunceli ve Bingöl'de 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

Sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 11.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaması gerekiyor.

 

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