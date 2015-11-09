Meteoroloji'den 4 il için kar ve tipi uyarısı

Erzurum Valiliği, Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı tahmin ve uyarıyı dikkate alarak kaymakamlıklar, özel, kamu kuruluşlarla vatandaşları tipi ve don olayları için uyardı.

9 Kasım günü saat 20.00’den 10 Kasım günü saat 09.00’a kadar Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan genelinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geleceği, görüş mesafesinde azalma yaşanacağı, gizli buzlanma, don olayı meydana gelebileceğine vurgu yapıldı.

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan’da özellikle şehirler arası yollarda bu tür olumsuzluklara karşı tedbirli olunması, meydana gelebilecek kazalarda ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi istendi.