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Yaşam

Meteoroloji'den 3 il için 'kar' uyarısı

Meteoroloji, Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı

01 Ocak 2018 23:38

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nce Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nce yapılan uyarıda, bugün saat 12.00 ile yarın sabah saat 08.00 arasında Erzurum, Kars ve Ardahan il genelinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinin tahmin edildiği belirtilerek, meteorolojik uyarı doğrultusunda ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

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meteorolojiErzurumKarsArdahan

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