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Yaşam

Meteoroloji'den 17 il için kuvvetli yağış uyarısı

Uyarıda ani sel, su bakını, dolu, su hortumu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi

02 Ağustos 2014 12:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın Güney ve Doğusu ile Batı Karadeniz’in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın Güney ve Doğusu ile Batı Karadeniz’in İç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların; sabah saatlerinde Çanakkale ile Edirne’nin güneyinde, öğle saatleri itibariyle Marmara’nın güney ve doğusu İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Edirne’nin güneyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak’ın iç kesimleri ile Eskişehir’in kuzeybatısı ve Kütahya’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğini açıkladı. 

Uyarıda, yağışın saat 03.00 ile 20.00 arasında etkili olması tahmin edilirken ani sel, su bakını, dolu, su hortumu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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