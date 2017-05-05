Meteorolojiden 13 kent için su baskını ve sel uyarısı

Batı ve iç kesimlerde yarın kuvvetli yağış, sel tehlikesi oluşturuyor. Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu ile Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Bursa ve Bilecik için uyarıda bulunan Meteoroloji, buralarda yağışların dolu şeklinde de görüleceğini duyardı.

DHA'da yer alan habere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurdun batı ve iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiği duyurularak, sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'nin açıklamasında şunlar ifade edildi: Yarın yurdun batı ve iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu), Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Bursa'nın doğu ve Bilecik'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve lokal dolu yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."