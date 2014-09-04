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Yaşam

Meteoroloji’den 12 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Marmara'nın güney ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor

04 Eylül 2014 12:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Sakarya, Yalova, İzmir, Bolu, Düzce, Karabük ve Rize çevreleri ile Aydın, Muğla ve Artvin'in kıyı, Adana ve Mersin'in kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İhlas Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında; önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde sıcaklık, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzey, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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