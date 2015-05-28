Meteoroloji yine uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren meydana gelecek gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bilecik ile Sakarya ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.

İzmir radarından alınan son veriler ve yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, İzmir merkez, Çeşme, Mordoğan, Karaburun, Foça, Aliağa, Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Kemalpaşa, Gaziemir, Buca ile Manisa merkez, Ahmetli, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde yerel ve kısa süreli kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlarla birlikte görülebilecek lokal dolu hadisesi ve kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Balıkesir radarından alınan son verilere ve yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ise, Balıkesir merkez, Manyas, Susurluk, Kepsut, Bigadiç, Savaştepe, İvrindi, Balya, Sındırgı ve Dursunbey ilçelerinde yerel ve kısa süreli kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlarla birlikte görülebilecek lokal dolu hadisesi ve kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.